Kocasinan'dan Hem Ekonomiye Hem De Doğaya Büyük Katkı

Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bünyemizde barındırdığımız teknolojinin son sistemleriyle donatılmış Anadolu’nun modern geri dönüşüm tesisi Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş. (KAYÇEV) de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile bir yılda 2 bin 650 ton kağıt atık geri dönüştürülerek, 45 bin 50 ağacın kesilmesi önlendi. 994 ton plastik atık geri dönüştürülerek, 662 bin 4 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca 124 ton cam atık geri dönüşüme kazandırılarak, 12 bin 400 litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlamış olduk. Özellikle belirtmek istiyorum ki; Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz. ” ifadelerini kullandı.



Geri dönüşüm çalışmaların ülke ekonomisine olan katkısının çok büyük olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bilindiği üzere; Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olduk. Özellikle 2017 yılında, ilçenin çeşitli yerlerine ‘Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama’ noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri, geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ambalaj atıklarının doğru şekilde toplanması, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokullara yönelik ‘E-atık Toplama Yarışması’ düzenledik. Ayrıca okullarda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu hatırlatarak sözlerini noktaladı.

