Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde Türkiye birincisi oldu Kocasinan Belediyesi, yetkilendirdiği RoyalCert isimli firma ile 2019 yılında denetimleri yapılan asansörlerin yüzde 99.62’ine denk gelen 5 binden fazla asansörü güvenli hale getirdi ve Kocasinan güvenli asansör istatistiğinde Türkiye birincisi oldu. Bu doğrultuda firma tarafından farkındalık oluşturmak adına Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ‘Güvensiz Asansör Gerçekleri’ etkinliğine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin daha kaliteli ve daha güvenli bir yaşam sürmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

12 Mart 2020 Perşembe 16:43