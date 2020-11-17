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KOCASİNAN, HER GÜN FARKLI NOKTADA AĞAÇ DİKİYOR

Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan için her gün farklı noktalarda ağaç dikerken bir yandan da yeni park alanlarında çalışmalar yürütüyor.

KOCASİNAN, HER GÜN FARKLI NOKTADA AĞAÇ DİKİYOR
Ağaçları toprakla buluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğe nefes olmak adına ağaç dikiyoruz. Diktiğimiz her ağaç oksijen demektir. Bu anlayışla daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir Kocasinan için durmadan çalışacağız.” dedi.

Barbaros Mahallesi’ndeki yeni park alanında ağaçları toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin park ve yeşil alan konusunda yaptığı projelerle örnek bir belediye olduğunu söyledi. Çocuklara daha yeşil ve sağlıklı yarınlar bırakmak için ağaç dikme çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Barbaros Mahallesi Bağdat Caddesi’nin yanındaki yeni park alanında ağaçları toprakla buluşturduk. Hava şartlarının elverdiği ölçüde ağaç dikme çalışmalarımız aralıksız sürecek. Bu dikilen ağaçların bulunduğu her bir bölge önümüzdeki yıl, park olarak hemşehrilerimize hizmet verecek. Ağaç dikme çalışmalarının ardından 7’den 70’e herkese hitap eden park alanlarını inşa edeceğiz. Kocasinan’ın daha modern olması ve daha da güzelleşmesi için parklar ve yeşillendirme çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle çevreye yaptığımız yatırımlar, çocuklarımız ve geleceğimiz içindir.” diyerek sözlerini noktaladı.
 

Haber Merkezi

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