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Kocasinan'ın Küçük Dostlar Ambulansı bin 252 can kurtardı

Sokak hayvanları için ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracını 10 ay önce hizmete sunan Kocasinan Belediyesi, şimdiye kadar hasta ve yaralı bin 252 hayvana müdahale etti. Küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi, verdiği bu hizmetle vatandaşların takdirini kazandı. Eşrefi mahluk olan canlılara gösterdiği hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Gerek Kocasinan Belediyesi, gerekse şehrimize aşık biri olarak bu şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi. 

Kocasinan'ın Küçük Dostlar Ambulansı bin 252 can kurtardı

Kayseri’de ilk olan Küçük Dostlar Ambulans hizmetinin Türkiye’ye örnek olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Hoşgörü diyarı Kayserimizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Bu çerçevede hatırlayacağınız gibi geçen yıl hizmete sunduğumuz ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyoruz. Şimdiye kadar vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen tam donanımlı Küçük Dostlar Ambulans hizmetimiz, hasta ve yaralı bin 252 hayvanın canını kurtardı. Şimdiden duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Kocasinan sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda haftada 30’un üzerinde yaralı ve hasta hayvana anında müdahale eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracıyla şimdiye kadar bin 252 yaralı veya hasta olan kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının tedavi edilmesini sağladı. Donanım bakımından Türkiye’deki diğer sokak hayvan araçlarından farklı olan Küçük Dostlar Ambulansı, acil durumlarda olay yerinde müdahalede bulunuyor. 7 gün 24 saat hizmet veren ambulans, özellikle trafik kazası geçiren hayvanlara yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çekiyor. Tam donanımlı Ambulansın içerisinde; kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi donanımlar yer alıyor. 
 

İHA

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