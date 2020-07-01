Kocasinan'ın Yıldızları'nı ödüllendirdi

Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivitelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz.







Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde 3 yıldır Kocasinan’ın Yıldızları ve Kocasinan’ın En’leri adı altında yeteneklerin keşfedildiği çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza çocuklarımız büyük bir teveccüh gösteriyor. Özellikle bu süreçte çocuklarımızın evlerinde kalarak zamanlarını verimli ve kaliteli değerlendirmeleri için bu çalışmalarımız önemlidir. Ayrıca çocuklarımızın gizli kalmış yeteneklerinin keşfedilmesi noktasında da değerlidir. Böyle yarışmalarla Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Bu vesileyle dereceye giren geleceğimizin teminatı yavrularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.







Ödül alan öğrenciler ve velileri ise “Hizmetleriyle her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kocasinan Yıldızları yarışması kapsamında sosyal medya üzerinden katılan ve yapılan seçimler sonrasında dereceye giren öğrencilere paten ve çeşitli hediyeler verildi.





