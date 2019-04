"Kocasinan'ın yıldızlarını geleceğe hazırlıyoruz"

Turnuvada şampiyon olan takımın kupasını veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun yanı sıra sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, Kocasinan’ın Yıldızlarını geleceğe taşıyacak farklı etkinliklere imza attıklarını söyledi.



Kocasinan Belediyesi Spor Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvanın final karşılaşmasına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Kocasinan Şimşekspor Takımı Genel Koordinatöru Fehmi Kuş, Kayserispor’un eski futbolcuları; ortaokul öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.



Kocasinan Bölgesinde 64 okulun takımlarının yarıştığı turnuvanın final maçı Sümer Stadı’nda oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın finalinde, tribünleri dolduran taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Takımlarına tribünden destek veren öğrenciler, turnuvanın mimarı Başkan Çolakbayrakdar’a hitaben ‘En büyük başkan bizim başkan’, ‘En büyük başkan Ahmet Başkan’ şeklinde tezahürat yaptı.



Turnuvada konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında 7’den 70’e herkese imkanlar ölçüsünde hizmetler ürettiklerini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın daha huzurlu yaşamaları ve Kayseri’de yaşamaktan keyif almaları için elimizden geldiğince farklı etkinliklere imza atmaya çalışıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte düzenlediğimiz ‘Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası’nın final müsabakalarında kazanan dostluk oldu. Dereceye girmenin yanı sıra hepimizin ortak yaşadığı şehirde bir ve beraber olduğumuzun kazancını unutmamamız lazım. Bizler bu müsabakaları düzenlerken sporun hayatın içerisinde olması için gayret ediyoruz. 7’den 70’e herkesin spor çatısı altında daha etkin bir şekilde yer alması çabası içerisindeyiz. Gençlerimiz ve çocuklarımızın daha fazla tercih ettiği futbolun yanı sıra voleybol, basketbol ve diğer branşlar içerisinde etkinlikler düzenleyip, bu alanlarda daha yaygın olması için çalışmalar yürütüyoruz. Sporun yanı sıra sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, Kocasinan’ın Yıldızlarını geleceğe taşıyacak farklı etkinliklere de imza atıyoruz. Futbol alanında başarılı olan sporcularımız, inşallah gelecekte Kayserispor ’da oynaması bizleri mutlu eder. Öğrencilerimizin spor etkinliklerinde olduğu gibi eğitimde de başarılı olduklarını biliyoruz ve bu başarılarının her alanda devam etmesini diliyorum. Özellikle bizler çocuklarımızın, daha yetenekli daha kabiliyetli ve daha başarılı olmaları için bunların alt yapılarını oluşturuyoruz. Bu vesile ile turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya desteklerini artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın finalinde, tribünleri dolduran taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Turnuvanın final maçında Kadir Has Ortaokulu ve Mustafa Şimşek Ortaokulu mücadele etti. Final mücadelesinde rakibini 4-1 yenen Kadir Has Ortaokulu takımı şampiyon oldu. Centilmenlik içinde geçen turnuvada şampiyon olan takıma kupasını ise Başkan Çolakbayrakdar verdi. Turnuvada dereceye giren diğer takımlara, kupa verilmesiyle program sona erdi.