Kocasinan, kendi ürettiği drone ile yüreklere dokundu

Yapılan hizmetler neticesinde ayrıcalıklı bir ilçe konumuna gelen Kocasinan’da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için hizmetler tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede sokağa çıkma kısıtlamasında da hizmette sınır tanımayan Kocasinan Belediyesi , Başkan Çolakbayrakdar’ın sosyal medya hesaplarına gelen isteklere anında cevap verdi. Kocasinan Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden Erkan Sağlam’ın 13 yaşındaki kızı Hiranur’un tablet isteğini, Kocasinan Akademi General Emir Uzay ve Havacılık Merkezi’nde yapılan drone ile evinin balkonuna ulaştırdı. Büyük bir mutluluk yaşayan Hiranur ve ailesi, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.Uğurevler Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki özel eğitim gerektiren Gözde Tozagan’ın annesi Demet Tozagan da sosyal medyadan Başkan Çolakbayrakdar’a mesaj göndererek gül talebinde bulundu. Gözde’nin isteğine anında yanıt veren Kocasinan Belediyesi, bir demet gülü drone ile evinin balkonuna ulaştırdı. Mutluluktan sevinçten gözyaşı döken Gözde, çok mutlu olduğunu belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Gözde’nin annesi ise, unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade ederek, “Başkanımızın, 23 Nisan etkinliklerinde çocukları mutlu ettiğini görmüştüm. Başkanımıza sosyal medyadan mesaj atarak ulaştım ve talebimize anında karşılık verdi. Bizler de bu durumdan çok mutlu olduk. Allah razı olsun” diye konuştu.“Hizmetimizin en muhteremi, gönüllere dokunmaktır” diyen Başkan Çolakbayrakdar ise yapılan her yatırımı; Kocasinanlılara mutlu ve huzurlu ortamlar sunmak maksadıyla yaptıklarını belirterek, hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını söyledi. Çocukların ve gençlerin bir gülümsemesinin her şeye bedel olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle Hiranur ve Gözde gibi bütün genç ve çocuklarımızın yanındayız. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir” diye konuştu.