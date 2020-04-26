Kocasinan, kendi ürettiği drone ile yüreklere dokundu Kocasinan Belediyesi, Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’ın sosyal medya hesaplarına gelen talepler doğrultusunda Kocasinan Akademi’de üretilen drone ile yüreklere dokundu. “Hizmetimizin en muhteremi, gönüllere dokunmaktır” diyen Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak herkesin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin mutluluğu, memnuniyeti her şeye değer” dedi.

26 Nisan 2020 Pazar 15:06