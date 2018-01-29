Kocasinan, kentsel dönüşümde altın çağını yaşayacak 

İlçe sakinlerine daha kaliteli hizmet sunmak için düzenli olarak istişare toplantıları gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında ilgili birimlerden bilgi aldı. Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yenilenen Kocasinan’ için hassasiyetle çalıştıklarını ifade ederek, “Kocasinan’ımıza, Kayseri’mize daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, öncelikli olarak insan ve hizmet odaklı projeler ürettiklerini vurgulayarak, “Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz ve bu çerçevede vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzurunu esas alarak, hafta içi- hafta sonu demeden çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm ve diğer alanlardaki yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yapmış olduğumuz yatırımlar ve hizmetlerle ilçemiz, büyük bir değişim ve gelişim yaşıyor. Bunlardan biri olan Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında hem devam eden hem de yeni başlayacak olan çalışmalarımız hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın kusursuz olması için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız, vatandaşlarımız tarafından takdir ediliyor ve büyük bir teveccüh gösteriliyor. Çünkü kentsel dönüşümü bizler aslında bir sosyal dönüşüm olarak görüyor ve vatandaşlarımızın rızası doğrultusunda dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 3 yıldır yürüttüğümüz ve hayli yol aldığımız dönüşüm çalışmaları kapsamında bu yıl sahada inşai faaliyetler hız kazanacak. Bu yıl içerisinde Ziya Gökalp’de anahtar teslimi yaparken, bir yandan ise yeni blokların temelini atacağız. 2018 yılı, kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ilçe sakinlerimizin yüzünün güleceği bir yıl olacak. Bütün hedefimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu olmalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Kocasinan’ın daha da güzelleşeceğini ve yenileneceğini sözlerine ekledi.

İHA

