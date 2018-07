Kocasinan Kuşçu etkinlikleri gerçekleşti

Kültürden spor faaliyetlerine kadar birçok dalda renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı. Etkinlikte bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “7’den 70’e herkesin; Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu hissetmesi için projelere ve çalışmalara imza atıyoruz” dedi.



Etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, İller Bankası Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, davetliler ile vatandaşlar katıldı.



Tören öncesi etkinlik alanını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 7’den 70’e her kesimden vatandaşla sohbet edip hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi.



Etkinliğin ilk gününde spor parkuru oyun ve etkinlikleri, çocuklar için özel etkinlikler, havai fişek ve ateşli ok gösterileri, paten şovu ve konser yer aldı. Gece boyunca devam etkinlikte, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden Mustafa Çay ve ekibinin vermiş olduğu konserle vatandaşlar gönüllerince dans edip eğlendi.



Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinliğin ikinci günü Jet ski ve fly board gösterileri ile başladı. 2015 yılı Dünya Jet ski 3.sü, Avrupa ve Balkan Şampiyonu Ali Komşusu tarafından nefes kesen Fly board ve jet ski gösterileri, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı. 7'den 70’e herkesin gönlünce eğlendiği etkinlikte, ok ile hedef vurma oyunu da izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Daha sonra olta yarışması ve spor oyunlarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Sazan balık alanında birinci Abdullah Kamçı, ikinci Hüseyin Çalışkan ve üçüncü ise Mustafa Doğruer oldu. Levrek de ise İzzet Güler birinci, Levent Kalan ikinci olurken üçüncü ise Yılmaz Aköz oldu. Levrek alanında dereceye girenlere ödüllerini Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke verdi.



Sazan balık yakalayarak dereceye girenlere ödüllerini veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerime hizmet etmek, hemşehrilerimin mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kuşçu’da ise yaptığımız etkinlik bu mimar üzerinde gerçekleşen bir çalışmamızdır. Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri kapsamında yaptığımız etkinlikte, 7’den 70’e herkesin memnuniyeti ve yüzlerinin gülümsemesi bizleri de mutlu etti. Onların keyifli vakit geçirmesi bizleri de keyiflendirdi. Bu noktada Yamula baraj Gölü’nün bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, Sayın Bekir Yıldız Abimiz ve milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



Kocasinan Belediyesi olarak sosyal hayatı canlandırmak için birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu 7’den 70’e herkes hissetsin diye projelere ve çalışmalara imza atıyoruz. Bunları yaparken hemşehrilerimin desteğiyle yapıyoruz. Şehrin yöneticileri olarak bizler gönül birliğiyle Kayserimiz için çalışıyoruz. Şehir dışından ve şehir içinden gelen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin şehrimizde daha fazla yapılması için her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.



Etkinlik boyunca vatandaşlara, Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.