Kocasinan, maske ve seccade dağıttı Kocasinan Belediyesi tarafından cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için tek kullanımlık maske ve seccade dağıtıldı. Vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapabilmeleri için 2014 yılında ‘Cami Temizleme Ekibi’ kurduklarını hatırlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini bildirdi.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:13