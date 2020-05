Kocasinan, maske ve seccade dağıttı

Belediye ekipleri normalleşme programı kapsamında öncelikli olarak namazların kılınacağı cami bahçesi, avlusu ve açık alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Ardından toplum sağlığını korumak için Cuma namazı öncesi Müftülük tarafından belirlenen alanlarda vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı.Camilerin çevre düzenlemesi ve temizliği gibi hizmetlerle her zaman ve her şartta vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan camilerimizde yeniden buluşmamızın huzurunu yaşıyoruz. Bu süreçte camilerimizden kısa bir süre mahrum kalmış olsak da, kalbimizdeki sevgiyi ve umudu hep koruduk ve daha da güçlendirdik. Çünkü; camilerimiz bizim kutsal mekanlarımızdır. Bu süreçte yeniden ibadete açılan camilerimizde vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için azami özen gösteriyoruz. Her türlü önlemleri alarak, camilerimizin daha sağlıklı ve daha temiz olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Rabbim, yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin” ifadelerini kullandı.