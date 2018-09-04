Kocasinan Meclisi'nden oy birliği

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 12 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bütün gayretimiz hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu içindir” dedi. Gündemde bulunan maddelerden en dikkat çekeni ise Erkilet Dere Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve ilan edilen alanda tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesince yapılmasının görüşülmesi oldu.

Başkan Çolakbayrakdar’ın Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

