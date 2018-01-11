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Kocasinan modern pazar yeri esnafı memnun etti

Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşın ve esnafın hizmetine sunulan Mimarsinan sosyal tesis ve modern pazar yeri kısa sürede yoğun ilgi gördü. Vatandaş ve esnaflar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan modern pazar yeri esnafı memnun etti
Kocasinan’ın değerine değer katacak yeni ve modern projeler üreten Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanına hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Son olarak; Mimarsinan Mahallesi’ne sosyal tesis ve modern pazar yeri yapan Kocasinan Belediyesi, vatandaş ve esnaflar tarafından takdirle karşılanıyor.

Örnek sosyal belediyecilik hizmeti sundukları vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı herkesin yaşamaktan keyif alacağı bir bölge yapacaklarını söyledi. Yapılan çalışmalarla ilçenin hizmet standartlarını yükselttiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Türkiye’ye örnek teşkil eden modern pazar yerimiz, 8 bin 520 metrekare alanı kapsıyor. İçerisinde; vatandaşların alışveriş yaparken dinlenmeleri için kafeteryalar, fitness salonları, aktivite için derslikler ve düğün salonu bulunan sosyal bir yaşam merkezini hizmete sunduk. İlçe sakinlerinin ihtiyacını karşılayan sosyal tesis ve pazar yeri, şimdiden bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştürdü. Bu ve buna benzer hizmetleri tüm mahallelerimizde yaygın hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vatandaş ve esnaflar ise belediyenin bu tür bir hizmete imza atmasının kendilerini olumlu yönde etkilediğini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
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