Kocasinan personeline koronavirüs eğitimi Kocasinan Belediyesi, personeli için yeni tip koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili eğitim semineri düzenledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlık alanında toplumu bilinçlendirmeyi ve böylece sağlıklı bir toplum oluşturmayı amaç edindiklerini söyledi.

11 Mart 2020 Çarşamba 12:43