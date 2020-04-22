Kocasinan, Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Yaşama güzellik, gönüllere zenginlik veren, toplumsal hayata huzur iklimi getiren mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hizmetlerin daha özel bir anlam taşıdığına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Ramazan ayı; dostluğu ve kardeşliği pekiştiren, kulluk bilincini geliştiren, dayanışmayı artıran, hüznü, sevgiyi, kardeşliği, yokluğu ve yoksulluğu paylaşmamızı sağlayan bir aydır. Ramazan’ın bu güzelliğini, birlik ve beraberlik vurgusunu paylaşalım istedik. Bu anlamda Kocasinan Belediyesi olarak Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımları artırarak devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza, imkanlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca bu süreçte daha önce gündelik işlerde çalışıp, bu dönemde iş bulamamış kardeşlerimiz ve geliri düşmüş olan ailelerimize yardımlarımızı daha da artırıyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek içindir” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, ‘Halka hizmet; Hakka hizmet’ anlayışıyla hareket ederek dar gelirli ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.
Başkan Çolakbayrakdar, ‘Halka hizmet; Hakka hizmet’ anlayışıyla hareket ederek dar gelirli ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.
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