Kocasinan, Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında yaptığı hizmetlerle belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi, Ramazan öncesinde yaptığı iaşe yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle evlere misafir olup, Ramazan’ın güzelliklerini şimdiden paylaşıyoruz” dedi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:29