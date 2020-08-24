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Kocasinan, Sosyal Yaşam Alanlarıyla Rekor Kırıyor

Kocasinan Belediyesi’nin Ahievran Mahallesi’ne yaptığı ve 3 mahalleye hizmet verecek olan Gençlik Merkezi ve sosyal tesiste geri sayım başladı. İlçe genelinde hayata geçirdiği sosyal tesisler ve yaşam alanlarıyla dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilikte en iyi örneklerini sahada sergilediklerini belirterek, bölge sakinlerinin beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini söyledi.

Kocasinan, Sosyal Yaşam Alanlarıyla Rekor Kırıyor

Sosyal belediyeciliğe öncelik veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Kayserililere daha iyi hizmet edebilmek için spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet sunan yaşam alanları inşa ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İlçe sakinlerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Farklı mahallelere 25 adet sosyal tesis yaptık ve son olarak 4 tesisi daha ilçemize kazandırdık. Bunlardan biri olan; Yavuz Selim, Kocasinan ve Ahievran Mahallesi’ne kapsayan ve ticaret alanıyla birlikte toplam 500 metrekare alan üzerinde hizmet verecek olan Gençlik Merkezi, gençlerin kitap okuyabilecekleri ve çeşitli etkinliklerle sosyal faaliyetlerde bulunacakları bir mekan olacak. 3 mahalleye hizmet verecek olan tesisimiz, hayırlı uğurlu olsun. Sosyal belediyecilik ağırlıklı, hemşerilerimizin beklenti ve taleplerini karışılacak bir dönem olacağını söylemiştik. Bu doğrultuda adım adım ilerliyoruz. Gerek fiziki mekanlarda gerekse sosyal faaliyetlerle hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz.”
Başkan Çolakbayrakdar, herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kurumsal

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