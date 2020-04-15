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Kocasinan tarımsal alanda üretime katkı sağlıyor

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’sinin yapıldığı Kocasinan bölgesindeki 112 bin metrekare arazide üretim seferberliği başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ekilmedik bir karış tarım toprağı bırakmayacağız’ sözünü görev addettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Tüm imkanlarımızı seferber ederek, tarımsal alanda üretime katkı sağlıyoruz” dedi.

Kocasinan tarımsal alanda üretime katkı sağlıyor
Tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez buğdayı ve organik domates fidesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya destek olduklarını hatırlatan Çolakbayrakdar, Kocasinan Bölgesi’nin 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin en büyük yüzölçümlü ilçesi olduğunu vurgulayarak,  “Tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri’deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Biz biliyoruz ki; Kocasinan’ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye’ye model olacak işler yapıyoruz. Bununla birlikte bu süreçte de çiftçimizin ve ülkemizin daha fazla kazanması ve tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu zamana kadar 12 bin dönümlük alanda yapmış olduğumuz uygulamayla sağlıklı nesiller yetiştirmek adına tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtmıştık. İlçemizde başlattığımız bu uygulama,  Türkiye’ye model olmuştu. Ayrıca 10 bin dönümlük arazide tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını artırarak devam ettiriyoruz. Özellikle bu süreçte de 90 bin dönümlük araziyi ekilebilmesi için tarıma hazır hale getirdik.  Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan’ımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.
 

Haber: Fatma Alkan

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