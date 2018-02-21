Kocasinan teknoloji yıldızlarını yetiştiriyor

Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisindeki Kodlama Bilişim Atölyesi’nevatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Atölyede Robotik Kodlama Kursuna katılan gencinden yaşlısına herkes, çeşitli materyallerle robot yapmayı öğreniyor. Tesiste Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Günleri sabah ve öğle grubu olmak üzere 12-15 yaş aralığına kurs verilirken, Cuma Günleri ise 17:00-19:30 saatleri arasında 16 yaş üstündeki bireyler için Robotik Kodlama eğitimi veriliyor.



Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin yeni kurslarıyla farkındalık oluşturduklarını vurgulayarak, “Kocasinan Akademi ile 7’den 70’e herkese, her alanda hizmet veriyoruz. Özellikle hemşehrilerimin geleceğe daha iyi ve daha donanımlı hazırlanmaları için yepyeni kurslar açıyoruz. Bunlardan biri olan Robotik Kodlama Kursuyla teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimle robotik kodlamanın yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Robotik teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen kursiyerler ise robot yapım teknolojisine ilişkin her aşamayı öğrenmeye başladıklarını belirterek, böyle bir hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

İHA

