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Kocasinan’a iki yeni okul

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir dizi program için Kayseri’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri ve hayırseverlerin katılımıyla Yenişehir ve Uğurevler Mahallesi’ne yapılacak olan iki okulun protokolünü imzaladı. Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model ve marka olan Kayseri’nin hayırseverlik alanında da örnek olduğunu söyledi.

Kocasinan’a iki yeni okul
Kayseri’yi hayırseverler şehri olarak niteleyen Başkan Çolakbayrakdar, “İşçisinden işverenine, fabrikatöründen esnafına kadar birçok vatandaşımızın bu topraklara borcunu ödemek için yapmış olduğu hayırları var. Kayseri’mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri’miz hayırseverler şehridir. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda Uğurevler ve Yenişehir Mahallesi’nde hayırsever hemşehrimiz, Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı  (YİKOB) tarafından yapılacak olan iki yeni okulun protokol imza törenini gerçekleştirdik. Hedefimiz, ilçemizde ihtiyaç olan bölgelerde okul ve sosyal donatılar yaparak, vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir Kocasinan sunmaktır. Bu vesile ile hayırsever hemşehrime teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Kurumsal

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet çolakbayrakdarYenişehirUğurevler
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