Kocasinan’a iki yeni okul

Kayseri’yi hayırseverler şehri olarak niteleyen Başkan Çolakbayrakdar, “İşçisinden işverenine, fabrikatöründen esnafına kadar birçok vatandaşımızın bu topraklara borcunu ödemek için yapmış olduğu hayırları var. Kayseri’mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri’miz hayırseverler şehridir. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda Uğurevler ve Yenişehir Mahallesi’nde hayırsever hemşehrimiz, Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapılacak olan iki yeni okulun protokol imza törenini gerçekleştirdik. Hedefimiz, ilçemizde ihtiyaç olan bölgelerde okul ve sosyal donatılar yaparak, vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir Kocasinan sunmaktır. Bu vesile ile hayırsever hemşehrime teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.
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