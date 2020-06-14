Kocasinan’a iki yeni okul Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir dizi program için Kayseri’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri ve hayırseverlerin katılımıyla Yenişehir ve Uğurevler Mahallesi’ne yapılacak olan iki okulun protokolünü imzaladı. Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model ve marka olan Kayseri’nin hayırseverlik alanında da örnek olduğunu söyledi.

14 Haziran 2020 Pazar 13:50