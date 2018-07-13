Kocasinan’da aileler mutlu, bebekler mutlu

Kısa bir süre önce dünyaya gelen Batuhan ve Muhammed’e ‘Hoş geldin’ diyen Fatma Çolakbayrakdar, “Allah, analı babalı büyütsün. Rabbim bahtlarını açık etsin, uzun ömürler versin” dedi. Göçmen ailesiyle ikiz bebek bakmanın meşakkati ve keyfi üzerine hoş sohbetler gerçekleştiren Fatma Çolakbayrakdar, ikizlerin abisi olan 4 yaşındaki Ömer Faruk’a ve diğer kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ın yoğun iş temposu nedeniyle ziyarete katılamadığını ancak selamlarını gönderdiğini ifade eden Fatma Çolakbayrakdar, “Eşim Ahmet Bey ile birlikte Kocasinan ailelerin hayatının her alanında yanlarında yer almaya gayret gösteriyoruz. Eşim Ahmet Bey’in yoğun temposundan dolayı yetişemediği yerlere ben yetişmeye gayret ediyorum. Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek karşılıyoruz. Ailelerimizin sevinçlerine ortak olup, mutluluklarına mutluluk katmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bayan Çolakbayrakdar, ziyaret ettiği aileye Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan “Hoş Geldin Bebek Seti” hediye etti. Göçmen ailesi ise Fatma Çolakbayrakdar’ın ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.



Kocasinan Belediyesi’nden “Hoş Geldin Bebek Paketi” almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.