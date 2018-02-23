Kocasinan’da bahar temizliği devam ediyor

Kocasinan’ı, görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için gayret sarf ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İlçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Hava koşullarının düzelmesiyle ilçenin dört bir yanında bahar temizliği sürüyor. Modern araçlar ile yürütülen çalışmalarla vatandaşlara daha temiz ve daha hijyen bir ortam sağlıyoruz. Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla profesyonel bir şekilde çalışan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar başta olmak üzere, okul, apartman ve sitelerin önünde büyük bir titizlikle temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.