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Kocasinan’da bu yıl hedef 100 bin ağaç

Kocasinan Belediyesi, bir yandan Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da ağaç dikim sezonuyla birlikte daha yeşil Kocasinan için ağaçları toprakla buluşturdu. “Çalışmalarımızla Kocasinan geleceğe daha emin adımlarla yürüyor” diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Kocasinan’da bu yıl hedef 100 bin ağaç
Bu yıl hedefi 100 bin ağaç olarak belirleyen Kocasinan Belediyesi, Nisan ayı itibarı ile ağaçlandırma faaliyetlerini hızlandırdı. Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında Kuşçu bölgesinde ağaçları toprakla buluşturdu. Kocasinan’ı daha güzel hale getirmek için yoğun gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bu yıl içerisinde 100 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz ve bunun için de çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Özellikle 3 farklı anlamda orman oluşturduk. Bölgede her doğan çocuk için onun adına dikilmiş bir ağaç, evlenen çiftlerimiz için bir ağaç ve son olarak ise ebediyete intikal eden vatandaşlarımız için de bir ağaç dikerek adeta ormanlar oluşturuyoruz. Bu ağaçlar zaman içerisinde büyüyecek ve Kocasinan içerisinde büyük bir orman olacak. Bizden sonraki nesillere güzel bir miras olarak bırakacağımız bir hizmetimiz olacağına inanıyorum. Ayrıca Kocasinan’ın dört bir yanında ağaçları topraklarla buluşturuyoruz. Bunlardan biri olan Kuşçu’da baraj gölü çevresinde dikilen ağaçlar sayesinde mavi ile yeşili buluşturup, bölgeyi turizm cenneti haline getirdik. Çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa yoğun bir şekilde gayret ediyoruz. Kocasinan’ın daha modern olması için parklar ve yeşillendirme çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Bütün gayretimiz daha güzel çevreyi gelecek nesillere sunabilmek içindir” diyerek noktaladı. 
 

Kurumsal

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Kocasinan BelediyesiKoronavirüsAğaçKocasinan Belediye Başkanı Ahmet çolakbayrakdar
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