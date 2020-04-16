Kocasinan’da bu yıl hedef 100 bin ağaç Kocasinan Belediyesi, bir yandan Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da ağaç dikim sezonuyla birlikte daha yeşil Kocasinan için ağaçları toprakla buluşturdu. “Çalışmalarımızla Kocasinan geleceğe daha emin adımlarla yürüyor” diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:21