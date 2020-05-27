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Kocasinan’da camilerde dezenfekte seferberliği

Kocasinan Belediyesi, 29 Mayıs’ta sosyal mesafe kuralına uygun olarak ibadete açılacak olan camiler için temizlik ve dezenfekte seferberliği başlattı.

Kocasinan’da camilerde dezenfekte seferberliği
Kocasinan Belediyesi tarafından normalleşme programı kapsamında cami bahçesi, avlusu ve açık alanlar başta olmak üzere maske takma ve tek kullanımlık seccade teminiyle öğle ve ikindi namazlarının kılınacağı camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.  ‘Daha Temiz Kocasinan’ parolasıyla yeniliklere imza atan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, teknolojik temizleme cihazlarıyla camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizleyip, dezenfekte ederek gül suyuyla yıkıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise camilerin bahçeleri ve açık alanlarında çimleri biçerek, daha nezih ortam sunuyor.
Vatandaşların daha güzel bir çevrede yaşaması için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin, mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu süreçte de çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz. Yeniden ibadete açılacak olan camilerimizde, genel temizlik yapılıyor ve dezenfekte ediliyor” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu da sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

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Kocasinan BelediyesiKocasinan Belediye Başkanı Ahmet çolakbayrakdar
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