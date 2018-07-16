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KOCASİNAN’DA ‘DARBELER TARİHİ VE 15 TEMMUZ’ KONUŞULDU

Kocasinan Belediyesi, ‘Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz’ paneline ev sahipliği yaptı. Medeniyetin Burçları tarafından gerçekleştirilen panelin konuşmacısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, darbelerin modern orduyla ortaya çıktığını vurguladı ve darbe yapanların en hayasızının fetöcular olduğunu söyledi.

KOCASİNAN’DA ‘DARBELER TARİHİ VE 15 TEMMUZ’ KONUŞULDU

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Meclis Salonu’nda Medeniyetin Burçları tarafından gerçekleştirilen panele, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Hacı Bektaş Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öcal,  Erciyes üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Ertugay ve çok sayıda davetli katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, tüm darbelerin modern devletin unsuru olduğuna dikkat çekerek, “Darbeler, modern orduyla ortaya çıktı. Çünkü; modern devleti modern ordular kurdu. İşte bu dönemde geleneksel devlet olarak bizler kaybetmeye başladık. Tek parti rejiminin hukuki statüsüyle çok partili rejime geçtik. O yüzden 1950 yılında Demokratik Parti’nin seçildiği 20. günde bile darbe teşebbüsü oldu. O dönemde Adnan Menderes, 200’e yakın albay ve yarbayı görevinden almıştır. Menderes’in görevden aldığı ordu Menderes’i hiç unutmamıştır ve 27 Mayıs’ da halkın seçtiği iktidara ders vermiştir. FETÖ olayında ise şu ana kadar yargılamalarda sanıkların hiçbiri namusluca itirafta bulunmadı. Bu zamana kadar darbe yapanların en hayasızı bunlardır” ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise “FETÖ olayı bizlerde bilgi kuramının kırılmasına neden oldu. Bu yeni ortaya çıkan durum kesinlikle artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterir” dedi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Ertugay da 15 Temmuz; Türkiye siyasal hayatında çığır açıcı bir olay olduğunu belirterek, “Daha önceki darbelere karşı böyle bir direnci göstermemiş olan millet, 15 Temmuz’da darbeyi püskürtüp, başarısız kılmıştır. Buna karşın maalesef 15 Temmuz’u toplumun tamamına mal edemedik. Toplumun bütün kesimleri, 15 Temmuz’u hak ettiği nispette sahiplenebilmiş değildir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katkılarından dolayı konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle program sona erdi.

İHA

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