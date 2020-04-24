Kocasinan’da dolu dolu 23 Nisan coşkusu

Coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar ve vatandaşlar için konvoy eşliğinde mobil sahneyle 23 Nisan konseri düzenleyen Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanını mobil sahneyle turlayarak, marşlar ve bando eşliğinde 7’den 70’e herkese 23 Nisan coşkusu yaşattı. İlçe sakinleri de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak, marşlara eşlik edip, alkışları ile destek oldular. Ayrıca Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 23 Nisan Günü dünyaya gelen çocuklara doğum günü sürprizi hazırladı. Kocasinan’da yaşayan 12 çocuğun evlerine gidilip, pasta eşliğinde doğum günleri kutlandı. Büyük bir mutluluk yaşayan ve çeşitli hediyeler verilen çocuklar ise Başkan Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk’e teşekkür etti.
Bayram coşkusunu evlere taşıyan Kocasinan Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyazşehir Mahallesi’nde platform kurularak, sahne ışıkları eşliğinde görsel şölen düzenlendi. Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk’ün de katıldığı etkinlikte sosyal mesafe kuralına uyularak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Vatandaşlar ise evlerinin balkonları ve pencerelerinden Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı'nı birlikte okudu. Etkinlikte yapılan ışık gösterileri ise görsel bir şölene dönüştü.
Burada bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, bu yıl bayram coşkusunun evlerde yaşandığını hatırlatarak “Çok kıymetli hemşehrilerim, sevgili evlatlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. Bugün 100.yılını kutlamış olduğumuz 23 Nisan Bayramımız, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayramdır. Bu vesileyle çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum. Türk Milleti'nin büyüklüğünü, içinden geçmiş olduğumuz süreçte 7 düvele gücümüzü gösterdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Küresel salgınla mücadele ediyoruz. Çocuklarımız, evlerde kalarak, en kısa süre içerisinde yeniden parklarda, meydanlarda olacaklar. Kocasinan Belediyesi olarak toplum sağlığı için bütün imkanlarımızı seferber ederek, çalışmaya devam ediyoruz. Dünya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti, bütün imkanlarıyla bu süreci en iyi yöneten ülkelerin başında gelmektedir. Bu süreci, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında tüm kamu kurumlarıyla beraber en güzel şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Hep birlikte vatandaşlarımıza daha güzel yarınları oluşturmak için gayret ediyoruz. Bu vesileyle tekrardan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi’nin etkinlikleriyle gün boyu bayram coşkusu yaşayan Kayserililer ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Bayram coşkusunu evlere taşıyan Kocasinan Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyazşehir Mahallesi’nde platform kurularak, sahne ışıkları eşliğinde görsel şölen düzenlendi. Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk’ün de katıldığı etkinlikte sosyal mesafe kuralına uyularak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Vatandaşlar ise evlerinin balkonları ve pencerelerinden Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı'nı birlikte okudu. Etkinlikte yapılan ışık gösterileri ise görsel bir şölene dönüştü.
Burada bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, bu yıl bayram coşkusunun evlerde yaşandığını hatırlatarak “Çok kıymetli hemşehrilerim, sevgili evlatlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. Bugün 100.yılını kutlamış olduğumuz 23 Nisan Bayramımız, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayramdır. Bu vesileyle çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum. Türk Milleti'nin büyüklüğünü, içinden geçmiş olduğumuz süreçte 7 düvele gücümüzü gösterdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Küresel salgınla mücadele ediyoruz. Çocuklarımız, evlerde kalarak, en kısa süre içerisinde yeniden parklarda, meydanlarda olacaklar. Kocasinan Belediyesi olarak toplum sağlığı için bütün imkanlarımızı seferber ederek, çalışmaya devam ediyoruz. Dünya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti, bütün imkanlarıyla bu süreci en iyi yöneten ülkelerin başında gelmektedir. Bu süreci, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında tüm kamu kurumlarıyla beraber en güzel şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Hep birlikte vatandaşlarımıza daha güzel yarınları oluşturmak için gayret ediyoruz. Bu vesileyle tekrardan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi’nin etkinlikleriyle gün boyu bayram coşkusu yaşayan Kayserililer ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Kurumsal