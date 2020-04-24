Kocasinan’da dolu dolu 23 Nisan coşkusu Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan bir dizi etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Saat 21.00’de İstiklal Marşı’nın bando eşliğinde okunduğu etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de 7’den 70’e herkes ellerinde Türk Bayrakları ile tek ses, tek yürek olup, İstiklal Marşı’nı söylediğini belirterek, “Türk Milleti'nin büyüklüğünü, bu süreçte tüm dünyaya gösterdik” dedi.

24 Nisan 2020 Cuma 12:43