Kocasinan’da Eski Ramazanlar Tadında Akşamlar

Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. Bölge sakinlerin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kocasinan Belediyesi tarafından Sahabiye Mahallesi’nde Ramazan ayına özel kurulan ‘Hoş Geldin Ya Şehr-İ Ramazan’ isimli etkinlik alanını ziyaret etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara eski Ramazanları yaşattıklarını belirterek, “Düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde hem yeni kuşaklara Ramazan eğlencelerini öğrenme fırsatı sunuyoruz hem de bölge sakinlerine eski Ramazanları yaşatıyoruz. Bugünler, özellikle çocuklarımızda tatlı bir anı kalacak ve ileride yavrularımız ‘Bizim de çocukluğumuzda Hacivat-Karagöz oyunu var’ diyebilecekler. Önemli olan insanların yüzlerinin gülmesi ve yaşadıkları mahallede keyif alarak huzur içerisinde yaşamalarıdır. Bizler elimizden geldiğince rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın, gençlerimizin ve yavrularımızın aileleriyle birlikte yüzlerinin gülmesine ve mutluluklarına katkı sağlıyoruz. Bu vesile ile Rabbim her daim bu topraklar üzerinde huzurlu bir şekilde nice ramazanlara ve bayramlara erişmeyi nasip eylesin.” ifadelerini kullandı.



Etkinlikte meddah gösterisinin ardından iki eski dost olan Hacivat ile Karagöz’ün tatlı atışmaları özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Hacivat ve Karagöz gösterisinden sonra illüzyonist sahneye çıktı. Birbirinden değişik numaralarla izleyenleri şaşırtan illüzyonist, zaman zaman izleyicileri de sahneye davet ederek interaktif bir gösteri sundu. Etkinlikler müzikal tadında ve temposu oldukça yüksek oyunlarla devam etti. Oyunları çocukların yanı sıra büyüklerde büyük bir keyifle izledi.



Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte vatandaşlar da geleneklerimizin ve kültürümüzün yaşatılması anlamında bu etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Hem unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlencelerinin yaşatılması, hem de düzenlenen etkinliklere katılamayan vatandaşların ayağına giderek faaliyetlerden yararlanmalarını sağlayan mobil düzenli Ramazan etkinlikleri, Ramazan ayının son gününe kadar mahalleleri gezmeye devam edecek.



