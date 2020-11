KOCASİNAN’DA GENÇLER VE ÇOCUKLAR İSTİYOR, BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR YAPIYOR

Camikebir, Erkilet ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde farklı zamanlarda saha incelemesinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, incelemeler sırasında hem çocukların hem de yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla tek tek ilgilenip, keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin halı saha ve park yapılması isteğini geri çevirmedi ve sözünü verdi.Kocasinan Belediyesi ise park ve halı saha çalışmalarına başladı.



Vatandaşın refahına yönelik işlerin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek,“Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Çocuklarımız her zaman önceliğimizdir.



Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda; geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz. Bu çerçevede kurduğumuz Kocasinan Akademi ile çocuklarımızın daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimizle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, “Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.