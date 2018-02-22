Kocasinan’da ‘giyilebilir teknoloji’ semineri yapıldı

Kocasinan Akademi ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle Kocasinan Akademi Yakut ve Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesislerinde gerçekleşen seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Seminere Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, Kısa adı KADEM olan Kayseri Kadın ve Demokrasi Derneği’nin üyeleri ve bölge sakinleri katıldı.



Seminerde konuşan Giyilebilir Türkiye Ekibi, teknoloji ve tekstilin birleştirilmesiyle ortaya çıkan konsept hakkında ve uygulamaları konusunda bilgiler verdi. Teknolojinin hızlı bir şekilde her alanda ilerlediğine dikkat çeken ekip, yapmış oldukları kıyafetlerin üzerine dikilen elektronik ürünler hakkında örnekleme yaparak, slayt eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Ayrıca giyilebilir teknolojilere örnek olarak hazırlanan ışıklı patik, toka ve kıyafetler ilgi çekti.Hem kadın istihdamını artırmayı hem de yeni bir sektörle ekonomiye kazanç sağlamayı amaçlayan çalışma, gelen talepler doğrultusunda açılacak olan kursla kadınlara elektronik tekstil konusunda bireysel gelişme imkanı sunulacak.



Seminere katılarak, elektronik tekstil konusunda bilgiler öğrenen katılımcılar ise Kocasinan Belediyesi’nin,bu seminer ile toplumda farkındalık oluşturduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.



Bölge sakinleri tarafından ilgiyle takip edilen seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

İHA