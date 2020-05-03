Kocasinan’da gönüllüler maske üretiyor

Bu zor süreçte duyarlılık gösteren kadın eğitmenlere teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi Yakut Tesis’imizde maske üretimi aralıksız devam ediyor. Covid-19 salgınla ilgili toplu alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu market, fırın, pazar yerleri gibi kamuya açık alanlarda ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Ana felsefemiz; kendi kendine yetebilen belediye olmaktır. Bu doğrultuda her alanda kendi kendine yetebilen tesisler inşa etmeyi prensip edindik. Bu süreçte de vatandaşlarımızın en fazla talep ettiği maskeleri kendimiz üretiyoruz. Gönüllü çalışan eğitmenlerimiz burada maske yapıyorlar. Her geçen gün maske üretiminin sayısını artırarak, vatandaşlarımıza daha fazla ulaşabilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ürettikleri maskeyle toplum ve birey sağlığına katkı sağlayan hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak içinde bulunduğumuz süreç nedeniyle önceliğimiz, toplum ve kişilerin sağlığıdır. İnşallah en kısa zamanda bu salgının geçmesi için imkanlar ölçüsünde yapmamız gereken ne varsa en üst seviyede yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle tekrardan hatırlatmak isterim ki; mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmıyoruz. Eğer ki mecbur kalıp, evlerimizden çıkıyorsak maske takmayı lütfen unutmayalım. Önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.
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