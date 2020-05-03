Kocasinan’da gönüllüler maske üretiyor Kocasinan Belediyesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında gönüllü kurs eğitmenleri tarafından üretilen maskeleri, market, fırın ve pazar yerleri gibi vatandaşların kullanımına açık noktalarda dağıtıyor. Kocasinan Akademi Yakut Tesis’inde maske üretim atölyesini ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kendi kendine yeten belediye olarak bu süreçte de vatandaşların en fazla talep ettiği maskeleri ürettiklerini söyledi.

03 Mayıs 2020 Pazar 13:51