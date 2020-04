Kocasinan’da hafta sonu seferberliği

Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda periyodik olarak yaptığımız ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını artırarak, etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Her hafta ilçemizin sınırlarında bulunan eczaneler, sağlık ocakları ve kamu alanları başta olmak üzere Kocasinan’ın her bir köşesinde hummalı bir şekilde dezenfekte, hijyen ve temizlik seferliğimizi sürdürüyoruz. Özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Her şey vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri içindir.







Hijyen ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu süreçte bu hizmetlerimizi yaygın hale getirirken diğer yandan da belediye faaliyetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bunlardan biri olan ağaç dikme etkinliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz daha güzel çevreyi gelecek nesillere sunabilmek içindir” ifadelerini kullandı.







Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösterdiklerini sözlerine ekledi.