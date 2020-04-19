Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan’da hafta sonu seferberliği

Kocasinan Belediyesi, Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte bir yandan ağaçları toprakla buluştururken bir yandan da mahallelerde hijyen temizliği gerçekleştirdi. Tüm uyarılarını dikkate alarak, hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerime en iyi hizmeti sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan’da hafta sonu seferberliği

Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda periyodik olarak yaptığımız ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını artırarak, etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Her hafta ilçemizin sınırlarında bulunan eczaneler, sağlık ocakları ve kamu alanları başta olmak üzere Kocasinan’ın her bir köşesinde hummalı bir şekilde dezenfekte, hijyen ve temizlik seferliğimizi sürdürüyoruz. Özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Her şey vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri içindir.



Hijyen ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu süreçte bu hizmetlerimizi yaygın hale getirirken diğer yandan da belediye faaliyetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bunlardan biri olan ağaç dikme etkinliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz daha güzel çevreyi gelecek nesillere sunabilmek içindir” ifadelerini kullandı.



Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösterdiklerini sözlerine ekledi.
 
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.