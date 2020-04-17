Kocasinan’da haftasonu için tüm önlemler alındı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ve ilgili kurumlarının yetkilileriyle birlikte Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

17 Nisan 2020 Cuma 16:13