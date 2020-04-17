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Kocasinan’da haftasonu için tüm önlemler alındı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ve ilgili kurumlarının yetkilileriyle birlikte Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Kocasinan’da haftasonu için tüm önlemler alındı
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle uygulanacak yasak kapsamında Kocasinan’da alınacak olan önlemlerle ilgili Kocasinan Kaymakamlığı’nın koordinesinde toplantı düzenlendi. Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıya Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ve ilgili kurumlardan yetkililer katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Hüseyin Karameşe, sokağa çıkma yasağının açıklandığı genelge ile ilgili bilgiler vererek, sokağa çıkma yasağının anlamlı olabilmesi için herkesin yapılan uyarılara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar ise “Bilindiği üzere, Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu tedbirlerin virüsün yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Cumartesi ve Pazar gününü kapsayan sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Unutmayalım ki alınan bu önlemler, hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli ve değerlidir. Alınan her tedbir, geleceğimiz için, ailelerimiz için ve çocuklarımız için büyük bir önem taşıyor. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.
 

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