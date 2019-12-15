Kocasinan’da hayaller gerçek oluyor Kocasinan Belediyesi, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’yle gençlerin ve çocukların hayallerini gerçekleştiriyor. Bilimsel projelerle fark oluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi ile geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunduklarını söyledi.

15 Aralık 2019 Pazar 13:32