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KOCASİNAN’DA HİZMETLERLE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELEN BARSAMA ’DA YOL ÇALIŞMASI

Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle cazibe merkezi haline gelen Barsama Mahallesi’nde 20 kilometre stabilize yol çalışması kesintisiz devam ediyor.

KOCASİNAN’DA HİZMETLERLE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELEN BARSAMA ’DA YOL ÇALIŞMASI
Kocasinan bölgesinde 45 kırsal mahalle bulunduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizin her birinin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Özellikle kırsal mahallerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü adında birimimiz var. Bu müdürlüğümüz bünyesinde; yol yapım, temizlik, taş, camii temizleme, tamirat ekibi gibi ekipler var. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz sadece bu 45 mahallenin ihtiyaçlarına cevap veren bir birimdir. Her geçen gün müdürlüğümüzün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz.” diye konuştu.
Barsama Mahallesi’nin Kocasinan’ın önemli mahallelerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Barsama Mahallesi’ni baştan aşağı yeniliyoruz. Özellikle ulaşımı; daha güvenli, daha akıcı ve daha kaliteli boyuta taşımak amacıyla yeni ve geniş yollar açıyor, mevcut yolları ise günün şartlarına uygun olarak daha modern biçimde yeniliyoruz. Yoğun kullanılan, yıpranan cadde ve sokaklarımıza öncelik veriyoruz. Kayseri’de ulaşımın sorunsuz bir şekilde sağlanması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ve kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediyesi ekiplerine ve Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini ileten Barsama sakinlerinden Ali Pehlivan (53) ise “Kocasinan Belediyesi’nden Allah razı olsun. Ne zaman bir talepte bulunsak hızlıca yerine getiriliyor. Güzel bir şehir olan Kayseri’de örnek bir belediyecilik hizmeti yapılmaktadır. Bundan dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.



Haber Merkezi

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