Kocasinan’da İftar Sofrası Erkilet’te Bereketlendi

Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri ile bölge sakinleri katıldı.







Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesi masaları tek tek gezerek, bölge sakinlerine ‘Hoş geldiniz' dedi ve kısa sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programında konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim her daim bu topraklar üzerinde huzurlu bir şekilde nice ramazanlara ve bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarıyla vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Yine bereketli bir iftar sofrasında sizlerle beraberiz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan’ımıza, Kayseri’mize ve Türkiye’mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin. Mevlam, bu vatan topraklarında bayrağımızın gölgesinde özgür bir şekilde ezanımızı dinlerken nice nice bayramlar yapabilmeyi nasip etsin. Bugün iftar programımıza desteklerinden dolayı başta Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bütün Ticaret Odası üyelerine teşekkür ediyoruz. ‘Rabbim hayırlı bereketli kazançlar versin’ diye dualar ediyoruz. Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin.” ifadelerini kullandı.







Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise iftar programından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Her yıl Odamız AB Bilgi Merkezi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan 9 Mayıs Avrupa Günü’nün bu sene Ramazan ayına denk gelmiş olması vesilesiyle Kocasinan Belediyesi ile iftar yemeği programı düzenlendi.Türkiye’nin 18 kentinde AB Bilgi Merkezleri tarafından kurulan iftar sofralarının amacı; manevi değerlerin yoğun yaşandığı günlerde, insanları bir araya getirerek değerlerimizi hatırlamak, hatırlatmaktır.” diye konuştu.







Başkan Çolakbayrakdar, iftarın ardından Ramazan etkinlikleri çerçevesinde mahallede kurulan ‘Hoş Geldin Ya Şehr-İ Ramazan’ isimli etkinlik alanını ziyaret etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetlere imza attı. Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın yüzleri gülsün diye bu etkinlikleri düzenliyoruz. Amacımız eski Ramazanları yaşatıp, çocuklarımıza ileride hatırlayacakları hoş hatıralar bırakmaktır.”dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise Zümrüt Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.