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Kocasinan’da kanallar düzenli olarak temizleniyor

Kocasinan sakinleri için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm kanalları düzenli bir şekilde temizliyor. Ancak bazı esnafların duyarsızlığından dolayı sürekli belediyenin kanalları temizlediğine vurgu yapan Mobilya Kent esnafları, site sakini meslektaşlarını daha duyarlı olmaya davet etti.

Kocasinan’da kanallar düzenli olarak temizleniyor

Daha çevreci bir Kocasinan için tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, Kocasinan bölgesinde bulunan kanalları hem temizliyor hem de U.L.V ilaçlama sistemiyle ilaçlama çalışmaları yürüterek, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor.




“Daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz” diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
“Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için ilçe genelindeki çevre temizliğinin yanı sıra belediye görev tanımlarında yer almamasına rağmen kanalları temizleyip, periyodik olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm kanalları rutin olarak temizliyor. Çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz.”



 

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