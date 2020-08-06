Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan’da korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile bugün tüm yurtta en kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Kocasinan’da korona virüs denetimi

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin sahaya indiği denetimlerde, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cavit Özbek ile birlikte ilçe genelinde incelemelerde bulundu.



Başkan Çolakbayrakdar, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri konusunda alınacak tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Bir AVM de işyerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, işletmelerin aldıkları tedbirleri inceleyerek uyarılarda bulundu. Daha sonra Erciyesevler Mahallesi’nde bulunan işletmeleri ve semt pazarını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, pazar esnafının aldığı tedbirleri inceleyerek uyarılarda bulundu. Semt pazarında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların taleplerini dinledi.



"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla bugüne kadarki en kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiğini kaydeden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şu ifadelere yer verdi; “Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde İl Emniyet Müdür Yardımcımız Cavit Özbek ile birlikte Kovid-19 tedbirlerini inceledik. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Amacımız halkımızı bilgilendirip tedbirler konusunda bilinçlendirmek. İnşallah bu virüsten de en kısa zamanda kurtulur eski sağlıklı günlerimize döneriz. Pazarcı esnafımızı tebrik ediyorum. Gerekli tedbirleri aldıklarını gördük. Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlarımızın hepsine canıgönülden teşekkür ediyorum” dedi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.