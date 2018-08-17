Kocasinan’da Kurban Bayramı Konforu

Modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerinde sistemin işleyişini denetleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, deneme kesimini de izledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin, ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz” dedi.

Hazırlıkların tamamlandığı Oymaağaç Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları yerinde inceledi. Kurban satışı yapan esnaf ve vatandaşlarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydetti. Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimin, sağlıklı bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için her türlü tedbirleri almış bulunmaktayız. Burada hem kurban satışı hem de kurban kesim yeri mevcut. Bu yılda, geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimden, özellikle belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü biz bu alanlarda temizlikle ilgili her türlü önlemleri aldık. Ayrıca kesim yerimizde veteriner hizmeti veriyoruz. Hemşehrilerimin keseceği hayvanların sağlıklı olması konusunda özen gösteriyoruz. Burada kurbanlıklar, veteriner kontörlünden geçtikten sonra kesilecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın 11 farklı noktasında kesim yerinin olduğuna dikkat çekerek, “Bayramda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için özel bir ekip kurduk. Bayram boyunca herhangi bir nedenle kurbanlıklarını kaçıranlar 0(352) 222 70 00 numaralı telefon numarasından belediyeye ulaşabiliyor. Ekiplerimiz, profesyonel şekilde anında olaya müdahale ederek kurbanlığı etkisiz hale getirerek sahibine teslim edecektir. Bütün gayretimiz; vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek” diye konuştu.

“Kurban Bayramı’nda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına hazırlıklarımızı kurban kesimi denemesiyle sonlandırdık” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Şimdiden bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” dedi.