Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan’da kurban bayramı öncesi hizmet seferberliği

Kocasinan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde mezarlıklar temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Kocasinan’da bütün mezarlıkların bayrama hazırlandığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde geçirebilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kocasinan’da kurban bayramı öncesi hizmet seferberliği

“Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şunları aktardı: “Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık.



Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz.”




Başkan Çolakbayrakdar, şimdiden Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam Alemine ve insanlığa huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.