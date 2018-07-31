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Kocasinan’da park yenileme çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü park yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Beyazşehir Mahallesi’ndeki Florya Park’ta incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan hazırladıklarını vurguladı. 

Kocasinan’da park yenileme çalışmaları sürüyor

Beyazşehir Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar mahalle sakinlerinin hal ve hatırını sorup bir süre onlarla sohbet etti. Daha sonra mahallede bulunan Florya Park’taki yenileme çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’ı daha da güzelleştiriyoruz. Bu kapsamda Beyazşehir Mahallemizde bulunan Florya Park’ta yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alan içinde bulunan parkımızda; mevcut kamelyalar, zemin, oyun grubu, oturma bankları, fitness aletleri değiştiriliyor. Öte yandan parkımıza; pergolalar, tartan pist ekleniyor ve yeni yeşil alanlar kazandırılıyor” ifadelerini kullandı. 
Parktaki çocuklarla yakından ilgilenen, onlarla keyifli dakikalar geçiren Başkan Çolakbayrakdar, “Amacımız; yenilediğimiz ve yeni yaptığımız parklarda, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır” diyerek sözlerini noktaladı. 
 

İHA

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