Kocasinan’da pazar yerlerine ek tedbirler

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla hijyen ve dezenfekte çalışmalarıyla virüsün yayılımına karşı etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 2016 yılında başlatılan okul ve cami temizleme uygulamasıyla elde edilen deneyimin bu dönemde geniş bir alana yayılarak, uygulama sahasının genişletildiğini ifade etti. Temizlik hizmetlerinin yanı sıra, 2018 yılında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde kullandıkları servis araçlarının dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürüten bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Bulunduğumuz süreçte ise çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkartarak, temizlik ve hijyen hizmetlerimizi daha yaygın hale getirdik. Kocasinan sınırları içerisinde bulunan toplam 161 okul, 246 cami ve 22 Aile Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Okulu, Çevik Kuvvet, Trafik Denetim, Özel Harekat Polis Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binaları; Muhtarlıklar başta olmak üzere bölgemizde bulunan tüm kamu alanlarını dezenfekte ettik. Sağlık Bakanlığı’mızın uyarılarını dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Bunun yanında İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda pazar yerleri için ise ek önlemler aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacını taşıyan genelge doğrultusunda tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Başkan Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin kontrolünde pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtımının yanı sıra, sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirlerin kararlılıkla uygulandığını da sözlerine ekledi.



Haber: Erkinbeğ Uygurtürk