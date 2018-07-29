Kocasinan’da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı başladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar öncülüğünde belediyenin Encümen Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; tarım, ziraat ve eczacılık alanlarında araştırma yapan ve bu alanların mensubu olan akademisyenler katıldı.

Kayseri’de ziraat ve tarımla uğraşan nüfus yoğunluğunun Kocasinan bölgesinde bulunduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Tıbbi ve aromatik bitkiler, ‘Acaba Kayseri’de yetişir mi eğer yetişir ise hem çiftçimiz için hem de endüstrimiz için bir değer oluşturabilir mi’ düşüncesiyle yola çıktık ve yaptığımız araştırmalarla bu işin olabileceğini öğrendik. Şimdi geldiğimiz noktada bir seneyi aştık, ürünlerin ilk hasadını yaptık şimdi sıra ikinci hasatta. Bundan sonrasıyla ilgili bir yol haritası çıkarmamız lazım. Bu işi bilim dalı olarak üstlenen Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi diğer taraftan işin tarım kısmıyla ilgilenen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve belediye olarak bizler, bu çalışmanın sürdürülebilir ekonomik büyüklük haline gelebilmesinde, üretiminde, endüstri noktasında neler yapabiliriz diye istişareler yapmalıyız. Kocasinan Belediyesi dediğiniz zaman merkezde bir belediyeyiz ama şehir merkezinde olmamıza rağmen Kayseri’de en fazla; ziraatla, tarımla uğraşan nüfusun yaşamış olduğu bölgeyiz. Çiftçimiz zaten buğday, arpa, şekerpancarı, mısır, çavdar vb. ürünleri üretip satıyor. Bizim amacımız ürün çeşitliliğini artırarak, çiftçimize ek gelir sağlamaktır. Ardından şehrimizin, bölgemizin ekonomisine daha sonrasında ise makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.



Toplantının ardından ise Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediyede çalışan kadınlar tarafından yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde Erkilet Bölgesinde yetiştirilmeye başlanan; Lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve nane gibi ürünlerin 2. hasadı yapılmaya başlandı. Bitkilerin hasadını yapan kadınlar, kadın eli değdiği için hasadın daha güzel olduğunu belirterek, “Burada düzenli olarak bitkilerin bakımını gerçekleştiriyoruz. Şimdi ise bitkilerin hasadını yapıyoruz. Kadın eli değen her şey güzelleşiyor. Burası da böyle oldu” dedi.



Tıbbi ve aromatik bitki bahçesinde; ekiminde olduğu gibi hasadında da kadın eli değen 48 bin fidandan yaklaşık 3 ton yaş ürün hasat edilmesi hedefleniyor.