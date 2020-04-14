Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan’da yardımlar Ramazan’da da devam edecek

Koronavirüs nedeniyle Kocasinan genelinde bulunan tüm ihtiyaç sahibi ailelere destek olan Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilçenin tüm noktalarına hizmet ulaştırıyor.  Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın büyük ve güçlü bir aile olduğunu ve bu süreci el birliği ile hep birlikte atlatacaklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın her daim yanındayız” dedi.

Kocasinan’da yardımlar Ramazan’da da devam edecek
İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Çolakbayrakdar, “İhtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşan Ramazan ayında da yardımları artırarak devam ettireceğiz. Bizim medeniyetimizde insana hizmet için çalışmak, insan hayatı için mücadele etmek mukaddes bir görevdir. Bu doğrultuda Kocasinan İlçe Kaymakamlığı ve belediyemizin koordine ettiği "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra bu süreç nedeniyle ihtiyaç sahibi herkese destek olmaya gayret ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek içindir. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.
 

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.