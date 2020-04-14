Kocasinan’da yardımlar Ramazan’da da devam edecek Koronavirüs nedeniyle Kocasinan genelinde bulunan tüm ihtiyaç sahibi ailelere destek olan Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilçenin tüm noktalarına hizmet ulaştırıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın büyük ve güçlü bir aile olduğunu ve bu süreci el birliği ile hep birlikte atlatacaklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın her daim yanındayız” dedi.

İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Çolakbayrakdar, “İhtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşan Ramazan ayında da yardımları artırarak devam ettireceğiz. Bizim medeniyetimizde insana hizmet için çalışmak, insan hayatı için mücadele etmek mukaddes bir görevdir. Bu doğrultuda Kocasinan İlçe Kaymakamlığı ve belediyemizin koordine ettiği "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra bu süreç nedeniyle ihtiyaç sahibi herkese destek olmaya gayret ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek içindir. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz sağlıklı güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.



Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş