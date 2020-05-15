Kocasinan’da yatırım toplantısı

Özhaseki’yi belediye hizmet binasında ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yeni projelerle bambaşka bir Kocasinan’ın inşa edileceğine dikkat çeken Özhaseki, “Bir taraftan Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Bey’in seçim öncesinde vermiş olduğu vaatleri tek tek inceledik ve bu projelerden hangisine başlandı, neler yapıldığını gördük. Memnuniyetleri müşahede ettik. Özellikle kentsel dönüşüm tüm Türkiye’de belediye başkanlarının korkulu rüyasıyken Kocasinan Belediyesi, başarılı bir şekilde çalışmaları devam ettiriyor. Yıllardan beri bu yapılıyordu. Şimdi ise Kocasinan bölgesinde ne kadar yaşama elverişli olmayan farklı yerlerde binlerce evi ilgilendiren kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. Başkanımızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar da, “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise bizde aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan da uygulamanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.
Özhaseki’ye ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar da, “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise bizde aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan da uygulamanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.
Özhaseki’ye ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.
Kurumsal