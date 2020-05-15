Kocasinan’da yatırım toplantısı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’yi ağırlayarak, Kocasinan’da yapılan çalışmalar ve yapılacak yatırımlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

15 Mayıs 2020 Cuma 18:55