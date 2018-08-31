Kocasinan’da ‘Yeni Kocasinan’ çalışmaları sürüyor

Kocasinan’da başlatılan yenileme çalışmaları ile mahalleleri daha konforlu hale getirdiklerini dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Tüm mahallelerimizi olduğu gibi Mevlana Mahallemizi de Yeni Kocasinan’a hazırlamak için ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyor” dedi. Çolakbayrakdar sözlerine şöyle devam etti: “Yenileme ve dönüşüm çalışmalarımızı hızlıca tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle noktaladı: “Mahallelerimiz en kısa süre içinde Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek.”



Fatih Bar