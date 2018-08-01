Kocasinan’da yeni yol çalışmaları başladı

Kocasinan’da imarlı yolları açarak, daha modern yapılaşmanın önünü açan Kocasinan Belediyesi, mülkiyet sıkıntıları nedeniyle uzun yıllar ulaşıma açılamamış birçok yeri, vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yavuzlar, Gaziosman ve Yunus Emre Mahallelerinin içinden geçen Karadeniz Caddesi’nde yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor. Uzunluğu bin 100 metre, genişliği ise 20 metre olan yeni yola, 8 bin ton alt temel malzeme ile 4 bin ton asfalt serimi yapılması hedefleniyor.



Yapımına başlanan yeni yolu büyük bir titizlikle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerini vurguladı. Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre çözüm üretiyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Yavuzlar, Gaziosman ve Yunus Emre Mahallelerimizin içinden geçen Karadeniz Caddesi’ndeki bu yol, bölgenin can damarı olacak. İstimlak çalışmalarının tamamlandığı Karadeniz Caddesi’nde yol çalışmalarına başladık. En kısa zamanda diğer alt yapı kurumlarının da çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Kocasinan’ımızın, değişimini ve dönüşümünü hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Mahallelerin ihtiyaçlarını teker teker yerinde tespit ederek, çözüm üretiyoruz. Her bir mahallemizi Kocasinan’a değer katacak şekilde yenileyeceğiz. Yaptığımız çalışmalarla Kocasinan’ımız, daha değerli hale gelecek. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diye noktaladı.



İnceleme sırasında bölge sakinleriyle de hasbihal eden Başkan Çolakbayrakdar, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmedi.

