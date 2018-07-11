Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan’da yol asfaltmala çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediyesi’nin, Boztepe Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda birinci etabın asfaltlama çalışmasının tamamlandığı yolu inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaz döneminde asfaltlama çalışmalarına hız vererek, hizmet atağını sürdürdüklerini vurguladı. 

Kocasinan’da yol asfaltmala çalışmaları sürüyor

Çalışmaları büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar; “Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor, gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’müz, diğer mahallelerde olduğu gibi Boztepe Mahallesi’nde de yenileme çalışması yürütüyor. Planladığımız çalışma kapsamında Mahmut Şahin Caddesi'nin 1. etap asfaltlama çalışmaları; KASKİ, KCETAŞ, Kayserigaz ve diğer altyapı kurumlarının çalışmalarını bitirmesinin ardından tamamlandı. 4 bin 500 ton altyapı malzemesi kullanıldığı yolun, çevre düzenlemesi ve kilitli parke çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Diğer kuruluşlarının altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte Elagöz Mahallemize kadar devam eden yolumuzu, tamamen yenilemiş olacağız. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberKayseri GündemHaberKocasinan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.