Kocasinan’da yol asfaltmala çalışmaları sürüyor

Çalışmaları büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar; “Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor, gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’müz, diğer mahallelerde olduğu gibi Boztepe Mahallesi’nde de yenileme çalışması yürütüyor. Planladığımız çalışma kapsamında Mahmut Şahin Caddesi'nin 1. etap asfaltlama çalışmaları; KASKİ, KCETAŞ, Kayserigaz ve diğer altyapı kurumlarının çalışmalarını bitirmesinin ardından tamamlandı. 4 bin 500 ton altyapı malzemesi kullanıldığı yolun, çevre düzenlemesi ve kilitli parke çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Diğer kuruluşlarının altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte Elagöz Mahallemize kadar devam eden yolumuzu, tamamen yenilemiş olacağız. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.