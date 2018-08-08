Kocasinan’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kocasinan’ı baştan aşağı dizayn ettiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Erkilet Dere Mahallemizi de Yeni Kocasinan’a hazırlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma ile birlikte yolumuzun kot farkını düzenliyor, istinat duvarlarını yapıyoruz. Gerek yol ve park yapımıyla gerekse çevre düzenlemesiyle, Dere Mahallemizi en güzel şekilde yenileyerek, burada yaşayan hemşerilerimiz için güzel bir yaşam alanı oluşturacağız. Çalışmalarımızın en kısa sürede kazasız belasız bitmesini ve vatandaşlarımızın biran önce yeni yaşam alanlarına kavuşmalarını diliyorum. İlçemizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Çalışmalar sonunda mahallemiz Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek” diyerek sözlerini noktaladı.

