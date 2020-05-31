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Kocasinan’da yollar yenileniyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında 2 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren Kocasinan Belediyesi’nin Sahabiye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği alt ve üst yapı ile kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yolları, bütün alt yapısıyla birlikte modern biçimde yenilediklerini söyledi.

Kocasinan’da yollar yenileniyor
Kayseri’nin en işlek ve köklü yerlerinden biri olan Sahabiye Mahallesi’nde çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyeler, faaliyetleri zaman kavramı gözetmeden aralıksız vatandaşlarına hizmet edebilmek için bütün imkanlarını seferber eder. Özellikle vatandaşın sağlığı, huzuru ve mutluluğu söz konusu olunca elinden geldiğinden daha fazlasını yerine getirebilmek için yoğun gayret sarf eder. Kocasinan Belediyesi olarak bu noktada gerek mahallelerin alt yapı çalışması gerek ise diğer faaliyetlerle Kocasinanlı hemşehrilerimin huzuru, mutluluğu ve sağlığı için çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekipler, daha güzel Kocasinan için kadim mahallelerinden biri olan Sahabiye Mahalle’mizin yanı sıra eş zamanlı diğer mahallelerde de çalışmalar yürütüyor. Program dahilinde bu ve buna benzer ihtiyaçlar noktasında aralıksız çalışmaları sürdürüyoruz. Burada olduğu gibi yolları alt yapısıyla beraber çevre düzenlemesini yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Daha yaşanabilir bir Kocasinan için program dahilinde aciliyetine göre tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları devam edecek” diye konuştu.
 

Kurumsal

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