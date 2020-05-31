Kocasinan’da yollar yenileniyor Korona virüs ile mücadele kapsamında 2 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren Kocasinan Belediyesi’nin Sahabiye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği alt ve üst yapı ile kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yolları, bütün alt yapısıyla birlikte modern biçimde yenilediklerini söyledi.

31 Mayıs 2020 Pazar 16:00