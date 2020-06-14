Kocasinan’dan bisiklet pompa istasyonu Kocasinan Belediyesi tarafından Türkiye’de yine bir ilk olma özelliği taşıyan ve daha sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisikleti kullananlar için parklara ‘Bisiklet Pompa İstasyonu’ yerleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulama sayesinde vatandaşların ve özellikle çocukların bisiklet kullanımı esnasında karşılaştığı teknik sorunları anında çözüme kavuşturacağını söyledi.

14 Haziran 2020 Pazar 13:54