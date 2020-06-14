Kocasinan’dan bisiklet pompa istasyonu

Yaptığı hizmetlerle ilklere imza atan ve Türkiye’ye örnek olan Başkan Çolakbayrakdar, yenilikçi belediyecilik hizmetlerinin merkezinde yer alan Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan parkları, yeşil alan ağırlıklı olarak daha fonksiyonel hale getirdiklerini ifade etti. Yeni uygulamalarla parkları daha da güzelleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da yaptığımız tüm parklarımızın daha fonksiyonel olmasına önem veriyoruz. Mevcut parklarımızı yenilerken daha fazla yeşil alan olması için hassasiyet gösteriyoruz. Mevcut büyük parkları ile yeni parklarda engelsiz oyun grupları ve şarj istasyonu, görme engelliler içinde yönlendirici yürüyüş parkurları yapmıştık. Ardından parklarımızda güvenlik kamera sistemi uygulaması ile vatandaşlarımıza daha güvenli ve daha huzurlu hizmet sunuyoruz. Parklarımızda akıllı aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji verimliliğinin yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında elektrik ve sudan tasarruf sağlamayı amaçlayan Akıllı Park Sistemi Projesi'ni de en kısa sürede hayata geçirmiş olacağız. Parklarımız, 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç olan her bir mahallede yeni park alanları yapmakla birlikte mevcut parkları da program halinde yenilediklerini sözlerine ekledi.
Uygulamadan memnun kalan çocuklar ise benzin istasyonuna gitmeden parklarda güvenli bir şekilde bisikletlerine hava bastıklarını belirterek, bu hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Öte yandan Kocasinan Belediyesi, ‘Bisiklet Pompa İstasyonu’ un faydalı model ve tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğu bildirildi.
Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç olan her bir mahallede yeni park alanları yapmakla birlikte mevcut parkları da program halinde yenilediklerini sözlerine ekledi.
Uygulamadan memnun kalan çocuklar ise benzin istasyonuna gitmeden parklarda güvenli bir şekilde bisikletlerine hava bastıklarını belirterek, bu hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Öte yandan Kocasinan Belediyesi, ‘Bisiklet Pompa İstasyonu’ un faydalı model ve tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğu bildirildi.
Kurumsal