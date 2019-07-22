KOCASİNAN’DAN ÇALIŞANLARINA KAZIK! Kocasinan Belediyesi’nde çalışanlar içtikleri çaya farklı ücret ödüyor. Aynı belediyenin içinde iki farklı çay ocağı var, birini özel sektör, diğerini de belediyeye ait KİMAŞ adlı şirket işletiyor. Belediye şirketi, belediye çalışanlarına çayı iki katı daha pahalıya satıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13