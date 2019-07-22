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KOCASİNAN’DAN ÇALIŞANLARINA KAZIK!

Kocasinan Belediyesi’nde çalışanlar içtikleri çaya farklı ücret ödüyor. Aynı belediyenin içinde iki farklı çay ocağı var, birini özel sektör, diğerini de belediyeye ait KİMAŞ adlı şirket işletiyor. Belediye şirketi, belediye çalışanlarına çayı iki katı daha pahalıya satıyor.

KOCASİNAN’DAN ÇALIŞANLARINA KAZIK!
ÇOLAKBAYRAKDAR’IN Kİ BEDAVA MI?

Belediyeye ait şirkette bir bardak çaya 1 TL ücret alınırken, özel sektörün işlettiği çay ocağında 1 bardak çayın ücreti 45 kuruş. Aynı belediyenin aynı binasında iki farklı çay ücretinin olmasının sebebi hikmeti anlaşılamadı. Başkan Çolakbayrakdar’ın bu garip ve komik duruma sessiz kalmasına akıl sır erdirilemezken, “herhalde Başkan’ın makamda içtiği çaylar bedava ki, bu farklılığın farkında değil hala” yorumu yapılıyor. 

İYİ Kİ GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ!

Belediyeye ziyarete gelenler, aynı belediyedeki farklı iki çay ocağı ve farklı iki çay ücreti olduğunu öğrenince, “çok komik, anlaşılan belediye ekonomik sıkıntıyı çalışanlara çayı iki katı fiyatına satarak gidermeye çalışıyor, anlaşılan belediye her şeyi halletmiş, gözü çalışanlarını kazıklamaya dikmiş, gönül belediyeciliği böyleyse bir de gönülsüz olsalar kim bilir ne olacak” yorumlarını yapıyorlar. 

TAM BİR ACİZLİK ÖRNEĞİ

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın seçilmiş olarak koltuğa oturmasından sonra, kurum içindeki çay ücretlerinin iki farklı fiyatta olmasını eleştirenler “kendi çalışanına, iki katına çay satan bir belediye, bunu bile düzenleyemiyorsa gerisini siz düşünün. Ya durum, çay parasında bile kendi çalışanını kazıklayacak kadar sıkıntılı, ya da tam bir başıboşluk var, zira ortadaki tezat komik ötesi bir acizliğin göstergesi” diye değerlendirmede bulunuyorlar. 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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