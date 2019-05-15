Kocasinan’dan Ekonomiye Dev Katkı

Atölye binasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama, motor atölyeleri ve benzin istasyonunun bulunduğu alanda çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, atölye hizmetleri ile çalışmaların daha hızlı, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini belirtti.



Tesisin önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, “İlçe genelinde bulunan parklarımızdaki; pergole, bank, kamelya gibi donatıların onarımını kendi imkanlarımızla burada yapıp, tekrardan vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Böylelikle önemli ölçüde hem ekonomik değer üretiyor hem de tasarruf sağlıyoruz. Böylece geri dönüşümle bu ürünler tekrardan değerlenerek vatandaşlarımıza daha güvenli ve daha huzurlu bir şekilde hizmet sunuyoruz. Ayrıca atölyemizde, Kocasinan Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle ağır bakım ve onarım gerektiren araçları da burada revize ediyoruz. Atölyemiz, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. Atölyemizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak, Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Hizmet kalitesini her geçen gün artırdığımız atölyemizde istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi hizmet vermek için yatırımları artırarak devam ettireceklerini söyledi.



